"Дети перемен" о переломных девяностых: завершились съемки сериала от Wink.ru, START и НТВ с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным

Завершились съемки нового совместного проекта онлайн-кинотеатров Wink.ru, START и телеканала НТВ — сериала "Дети перемен" (18+) от режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой ("Фишер", "Черная весна"). Восьмисерийная криминальная драма рассказывает о переломной эпохе страны через историю одной семьи. В кадре звездный актерский состав: Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Александр Яценко, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Артем Быстров, Анна Снаткина, Софья Лебедева, Кузьма Котрелев, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман, Андрей Максимов и другие. За производство нового сериала отвечает START при поддержке "НМГ Студии".

Первый тизер (смотреть)

Первый тизер (скачать)

Фото со съемок

Действие "Детей перемен" разворачивается на фоне 90-х — времени, когда "жизнь по понятиям" разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета трое братьев от разных отцов — Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Виктория Исакова, актриса:

"Это была любовь с первого взгляда и с материалом, и с режиссерами. Когда такое единение случается в кино — это всегда чудо и показатель того, что мы все занимаемся чем-то настоящим. Мне так повезло с молодыми актерами, которые играют моих сыновей. Каждый раз, когда мы встречались на съемочной площадке, мне хотелось их обнимать и говорить: "Боже мой, как мне повезло, что у меня такие дети!" Я и говорила, на самом деле. А они мне: "А нам как повезло с мамой!" Это абсолютно фантастическая штука, потому что и Слава, и Макар, и Хетаг, несмотря на юный возраст, правда большие артисты".

Слава Копейкин, актер:

"Это были одни из самых замечательных, приятных и интересных актерских съемок. Мы смеялись, мы придумывали, мы были в соавторстве. Мы очень друг друга полюбили. Было очень много сложных сцен. Мне вообще казалось, что у меня что ни смена, что ни сцена, каждый раз — выплеск крайних эмоций. Я переживал перед каждым съемочным днем. Каждый раз думал: "Вот сегодня вот это, как это сделать? Ужас! Смогу, нет?". Но приезжали Сережа с Любой, мне что-то говорили, объясняли, мы друг с другом обсудили, посмеялись, поплакали, потом вошел в кадр и все сделал. Для меня Петр стал действительно подарком, сыграть такую роль — это счастье".

На экране появятся знаковые для эпохи места — в 90-е там кипела жизнь, ломались судьбы, рождались бизнесы и крепли надежды на лучшую жизнь: закрывающийся завод, где предприимчивые новички-коммерсанты продавали все от зубной пасты до гробов, ДК с нарисованными от руки афишами зарубежных фильмов, ночной клуб, где царили свободные нравы, песчаные карьеры, где можно было исчезнуть без следа.

Хетаг Хинчагов, актер:

"Я в восторге от оператора Дмитрия Карначика ("Убить Риту", "Калимба" и "The Телки"). Было очень много однокадровых сцен, и это огромный операторский труд. И получалось все круто, четко и точно. Потом смотришь на плей-бэке: как же хорошо! А любимая локация — квартира, где живет наша дружная семья — мама, братья и я. Съемки проходили на Чистых прудах в центре Москвы. Это очень старая квартира, в которой бывало невероятно душно. Приходилось иногда выбегать оттуда, чтобы просто набрать побольше кислорода".

Макар Хлебников, актер:

"Я так сроднился с этой квартирой и с игровой семьей, что внутри стал появляться какой-то семейный уют. Это был новый опыт в моей карьере. Конечно, смены в ночном клубе, на вещевом рынке, в парке принесли отдельное удовольствие. Самые сложные смены были в клубе, но не буду спойлерить".

Съемки сериала проходили весной и летом 2024 года в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.

Сериал "Дети перемен", как и ранее драму "Слово пацана. Кровь на асфальте", можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах START и Wink.ru уже этой осенью, а после выхода всех эпизодов в онлайн-кинотеатрах, проект смогут оценить и зрители телеканала НТВ.