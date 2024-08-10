Tele2 отменяет плату за звонки на номера экстренных служб и "горячие линии" для всех абонентов

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб и "горячие линии" для всех абонентов, независимо от тарифного плана и региона.

Tele2 отменяет тарификацию звонков на телефоны служб экстренной помощи и "горячие линии". Оператор обнуляет тарификацию для абонентов всех тарифных планов из всех регионов России. Клиенты могут бесплатно звонить на следующие "горячие линии":

по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-30.72.4712-03

по вопросам выплаты пенсий: 8-800-200-09-79

по вопросам выплат и гуманитарной помощи в Курске: +7-63.35.4712-16

областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56

курское отделение Российского Красного Креста: +7-995-268-36-41

по вопросам передачи вещей на базу аварийно-спасательной службы Курской области: +7-65.52.4712-74, +7-65.52.4712-76

штаб #МЫВМЕСТЕ по Курской области: +7-905-158-58-37

горячая линия психологической помощи: 8-800-250-18-59

Тарификация указанных вызовов отменяется в дополнение к бесплатным звонкам на номера 8-800 и к телефону экстренных служб 112.