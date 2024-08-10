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Tele2 отменяет плату за звонки на номера экстренных служб и "горячие линии" для всех абонентов МТС выяснила самые популярные игры среди самарских геймеров "Ростелеком" представляет детскую подписку "MiXX вместе" из 16 цифровых сервисов "Дети перемен" о переломных девяностых: завершились съемки сериала от Wink.ru, START и НТВ с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным "Ростелеком" объявляет о создании коммерческого ИТ-кластера

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Tele2 отменяет плату за звонки на номера экстренных служб и "горячие линии" для всех абонентов

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб и "горячие линии" для всех абонентов, независимо от тарифного плана и региона.

Tele2 отменяет тарификацию звонков на телефоны служб экстренной помощи и "горячие линии". Оператор обнуляет тарификацию для абонентов всех тарифных планов из всех регионов России. Клиенты могут бесплатно звонить на следующие "горячие линии":

  • по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-30.72.4712-03
  • по вопросам выплаты пенсий: 8-800-200-09-79
  • по вопросам выплат и гуманитарной помощи в Курске: +7-63.35.4712-16
  • областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56
  • курское отделение Российского Красного Креста: +7-995-268-36-41
  • по вопросам передачи вещей на базу аварийно-спасательной службы Курской области: +7-65.52.4712-74, +7-65.52.4712-76
  • штаб #МЫВМЕСТЕ по Курской области: +7-905-158-58-37
  • горячая линия психологической помощи: 8-800-250-18-59

Тарификация указанных вызовов отменяется в дополнение к бесплатным звонкам на номера 8-800 и к телефону экстренных служб 112.

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