Tele2 отменяет плату за звонки на номера экстренных служб и "горячие линии" для всех абонентов

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб и "горячие линии" для всех абонентов, независимо от тарифного плана и региона.
Tele2 отменяет тарификацию звонков на телефоны служб экстренной помощи и "горячие линии". Оператор обнуляет тарификацию для абонентов всех тарифных планов из всех регионов России. Клиенты могут бесплатно звонить на следующие "горячие линии":
- по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-30.72.4712-03
- по вопросам выплаты пенсий: 8-800-200-09-79
- по вопросам выплат и гуманитарной помощи в Курске: +7-63.35.4712-16
- областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56
- курское отделение Российского Красного Креста: +7-995-268-36-41
- по вопросам передачи вещей на базу аварийно-спасательной службы Курской области: +7-65.52.4712-74, +7-65.52.4712-76
- штаб #МЫВМЕСТЕ по Курской области: +7-905-158-58-37
- горячая линия психологической помощи: 8-800-250-18-59
Тарификация указанных вызовов отменяется в дополнение к бесплатным звонкам на номера 8-800 и к телефону экстренных служб 112.
Последние комментарии
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д