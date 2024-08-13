В Тольятти 46 человек тушили туристический дом

В понедельник, 12 августа, в 20:02 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на базе отдыха на ул. Бурлацкой, 5 в Комсомольском районе Тольятти.

На месте происшествия горел туристический дом на площади 200 кв. м. На борьбу с огнём были направлены 46 человек и 14 единиц техники. В 22:35 пожар удалось ликвидировать.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается.