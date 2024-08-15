В Самаре создали мурал, посвященный юбилею российских студенческих отрядов

В 2024 году Самарская область приняла участие в специальной номинации "Труд крут" юбилейного сезона фестиваля стрит-арта Приволжского Федерального округа "ФормART". В рамках специальной номинации организаторы фестиваля отобрали 10 эскизов, направленных для участия в конкурсе художниками со всей страны. В число эскизов, успешно прошедших отбор, вошла работа "Это по любви" самарского граффитиста Семена Маверского. Открытие мурала состоялось в Самаре около жилого дома на улице Дачная, 28.

Почетными гостями мероприятия стали представители органов исполнительной власти, Самарской губернской Думы, ветераны и бойцы студенческих отрядов Самарской области, а также местные жители.

"Мы пропагандируем наши традиционные семейные ценности. И здесь мы видим любовь между мужчиной, который на целине, который строит, который готов работать, и вожатой — девушкой, которая также готова работать, готова создавать семью и готова быть полезной для нашего общества. Я от всей души желаю, чтобы этот мурал вдохновлял нас на создание семей, на то чтобы мы работали, чтобы дети брали пример с ветеранов Российских студенческих отрядов", — отметила председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Светлана Ильина.

Мурал посвящен юбилейному году Российских студенческих отрядов, 65-летию со дня основания движения. Мероприятия, проводимые в рамках этого события, направлены на сохранение и развитие традиций студенческого трудового движения и укрепление связей между ветеранами и молодыми бойцами.

Многие бойцы благодаря работе в РСО создают семьи, поэтому объединение тематики юбилейного года студенческих отрядов и Года семьи в России, объявленного президентом страны Владимиром Путиным, способствует продвижению семейных ценностей и развитию движения студенческих отрядов среди молодежи.

"Создание мурала несомненно привлечет не только жителей района, так как мы видели, насколько были заинтересованы местные жители во время нанесения работы. Многие понимали сами, что работа посвящена юбилейному году студенческих отрядов, ведь большинство из них в свое время студентами работали на стройках. Но также я думаю, что эта работа привлечет внимание бойцов, кандидатов и ветеранов студенческих отрядов и это место станет знаковым для нас", — поделилась Анна Труханова, руководитель студенческих отрядов Самарской области.

Благодаря Фестивалю стрит-арта ПФО "ФормART", инициированному полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, в Самарской области в 2024 году реализован уже второй мурал. Первый находится на улице Советской армии, 121 и также посвящен Году семьи в России.

В Самарской области уделяется большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи. По предложению главы региона Вячеслава Федорищева более 30 студентов самарских вузов проходят стажировку в региональных органах власти. Самые перспективные участники войдут в кадровый резерв и получат возможность трудоустройства в органы исполнительной власти Самарской области.