В Самаре более 50 человек тушат пожар на ул. Грозненской

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В понедельник, 19 августа, в 11:21, начался пожар на складе с лакокрасочными материалами на ул. Грозненской, 35 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Волга Ньюс