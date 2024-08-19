Самарские блогеры попали в число лидеров на новой видеоплатформе NUUM

Самара, наряду с другими крупными российскими регионами, вошла в топ-20 городов с наибольшим количеством блогеров на отечественной видеоплатформе NUUM. При этом самарские блогеры также вывели город в ТОП-20 по количеству созданного и загруженного на платформу контента. Первая пятерка российских городов по этим показателям выглядит таким образом:

Топ-5 городов по количеству пользователей видеоплатформы NUUM:

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Ростов-на-Дону

4. Нижний Новгород

5. Екатеринбург

Топ-5 городов по количеству загруженного российскими пользователями контента на NUUM:

1. Москва

2. Волгоград

3. Санкт-Петербург

4. Краснодар

5. Нижний Новгород

На первую пятерку лидеров по контенту приходится около 600000 загруженных видеороликов. Больше всего пользователи из этих городов выбирают на видеоплатформе категории "Кино и анимация", "Кино и сериалы", "Развлечения и юмор", "Животные" и "Юмор".

NUUM - новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.