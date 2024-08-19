Самарские блогеры попали в число лидеров на новой видеоплатформе NUUM

Самара, наряду с другими крупными российскими регионами, вошла в топ-20 городов с наибольшим количеством блогеров на отечественной видеоплатформе NUUM. При этом самарские блогеры также вывели город в ТОП-20 по количеству созданного и загруженного на платформу контента. Первая пятерка российских городов по этим показателям выглядит таким образом:
Топ-5 городов по количеству пользователей видеоплатформы NUUM:
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Ростов-на-Дону
4. Нижний Новгород
5. Екатеринбург
Топ-5 городов по количеству загруженного российскими пользователями контента на NUUM:
1. Москва
2. Волгоград
3. Санкт-Петербург
4. Краснодар
5. Нижний Новгород
На первую пятерку лидеров по контенту приходится около 600000 загруженных видеороликов. Больше всего пользователи из этих городов выбирают на видеоплатформе категории "Кино и анимация", "Кино и сериалы", "Развлечения и юмор", "Животные" и "Юмор".
NUUM - новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.
Последние комментарии
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д