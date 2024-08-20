Трех человек спасли при тушении пожара в Новокуйбышевске

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В понедельник, 19 августа, в 20:13, начался пожаре в общем коридоре двух квартир в доме № 17 на ул. Суворова в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.