Ночью 24 человека тушили крупный пожар в частном доме в пос. Мехзавод

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В среду, 21 августа, в 0:29, загорелся частный дом на ул. Хвойной в пос. Мехзавод в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.