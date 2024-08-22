В Большечерниговском районе ночью загорелись два трактора

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В четверг, 22 августа, в 0:47 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Садовой в поселке Торшиловский Большечерниговского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.