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С 23 августа в Самарской области изменится расписание электричек

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 августа, в Самарской области вносятся изменения в расписание пригородных поездов, сообщает СППК.

Поезд № 7120/7119 сообщением Самара (отпр. 14.00) — Тольятти (приб. 15.54) устанавливается сообщением Самара (отпр. 14.00) — Жигулевское Море (приб. 15.32) (состав ЭС2Г "Ласточка" 10 вагонов) на участке Жигулевское Море — Тольятти отменяется.

Назначаются по пятницам два поезда: 

- № 7115 сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.52) — Тольятти (приб. 16.13) (состав ЭС2Г "Ласточка" 5 вагонов);
- № 7122/7121 сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.47) — Средневолжская (приб. 16.54) с остановкой на пл. Ягодная в 16.44 (состав ЭС2Г "Ласточка" 5 вагонов).

С полным расписание электричек можно ознакомиться на сайте перевозчика. 

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