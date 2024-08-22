С 23 августа в Самарской области изменится расписание электричек

В пятницу, 23 августа, в Самарской области вносятся изменения в расписание пригородных поездов, сообщает СППК.
Поезд № 7120/7119 сообщением Самара (отпр. 14.00) — Тольятти (приб. 15.54) устанавливается сообщением Самара (отпр. 14.00) — Жигулевское Море (приб. 15.32) (состав ЭС2Г "Ласточка" 10 вагонов) на участке Жигулевское Море — Тольятти отменяется.
Назначаются по пятницам два поезда:
- № 7115 сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.52) — Тольятти (приб. 16.13) (состав ЭС2Г "Ласточка" 5 вагонов);
- № 7122/7121 сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.47) — Средневолжская (приб. 16.54) с остановкой на пл. Ягодная в 16.44 (состав ЭС2Г "Ласточка" 5 вагонов).
С полным расписание электричек можно ознакомиться на сайте перевозчика.
Последние комментарии
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!