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"Авито" стал генеральным партнером "Цифрового Диктанта 2024"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Авито" стал генеральным партнером Ежегодной Всероссийской акции "Цифровой Диктант 2024", организованной РАЭК. Платформа уже третий раз становится соорганизатором самой масштабной в России проверки знаний в области цифровой гигиены. Акция стартует с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф.

Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность. Принять участие в нем могут дети (10–13 лет), подростки (14–17 лет), взрослые (18–59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).

В 2024 году проект включает следующие этапы:

  • 10–28 октября все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в офлайн-мероприятиях;
  • 29 октября — 10 ноября — работа над ошибками;
  • середина ноября — подведение итогов.

Пользователями платформы являются как дети от 12 лет, так и старшее поколение, и для всех именно вопрос доверия и безопасности является одним из основных при выборе цифровой платформы, рассказала Наталья Юматова, директор департамента безопасности и доверия "Авито".

"Наши исследования показывают, что чем выше уровень осведомленности пользователей о том, как работают те или иные технологии, тем более защищенными они себя чувствуют, и тем эффективнее могут использовать возможности онлайна. Поэтому мы уже в третий раз становимся соорганизаторами "Цифрового Диктанта", который помогает измерить "температуру" в области знаний о современных технологиях и обучить людей разных возрастов грамотно их использовать", — говорит руководитель департамента.

"Ежедневно пользователи Рунета сталкиваются с действиями мошенников и кибератаками, зачастую не зная, как реагировать на них. РАЭК, организуя Всероссийскую акцию "Цифровой Диктант", старается донести до каждого важность изучения основ цифровой грамотности, благодаря которой каждый может защитить себя в Сети.

Мы видим, что актуальность акции не снижается: постоянно появляются новые цифровые сервисы и услуги, а вместе с тем киберугрозы становятся все хитрее и изощреннее, что сказывается на уровне индекса цифровой грамотности в стране.

Поэтому в этом году мы особое внимание уделим проверке навыков использования отечественных цифровых продуктов, а также впервые в рамках нового блока вопросов проверим участников акции на знание нюансов использования цифровых финансовых сервисов и услуг", — комментирует Сергей Гребенников, идеолог Всероссийской акции "Цифровой Диктант", директор РАЭК.

Акция традиционно проходит при поддержке Минцифры России.

"В сегодняшних реалиях важно обладать цифровыми компетенциями. Предупрежден — значит вооружен. Со стороны государства уделяется большое внимание вопросам просвещения в целях обеспечения информационной безопасности граждан, особенно детей и подростков. Повышение цифровой грамотности — один из приоритетов государства. Максимальный охват аудитории мероприятиями по цифровой грамотности — одна из важнейших задач, стоящих перед Министерством", — отметила заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.

В 2024 году Всероссийская акция пройдет в 89 регионах России. Москва не является исключением. Специально для жителей столицы Департамент информационных технологий города Москвы вновь подготовит специальные вопросы, посвященные городским ИТ-продуктам и сервисам, которые призваны не только сделать жизнь в современном мегаполисе удобнее и комфортнее, но и помочь москвичам в вопросах обеспечения личной безопасности в сети.

"ДИТ Москвы второй год поддерживает акцию "Цифровой диктант". В этот раз наши эксперты подготовили более двух десятков вопросов, которые помогут жителям столицы не только проверить свои знания, но и гарантированно узнать что-то новое о возможностях портала mos.ru и других цифровых проектов Москвы. Каждый вопрос связан с реальными ситуациями, с которыми москвичи сталкиваются почти каждый день и в которых им могут помочь городские онлайн-сервисы", — подчеркнул Дмитрий Онтоев, советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Цифровой Диктант 2024 будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг.

После завершения акции участники смогут пройти работу над ошибками, где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

Напомним, что в 2023 году около 2 млн пользователей начали прохождение "Цифрового Диктанта". Уровень цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла из 10. "Отличниками" стали 7,7 тыс. человек. Лидерами по уровню цифровой грамотности в 2023 году среди регионов стали Республика Карелия и Москва (7,34 балла).

Организатор акции: РАЭК. Всероссийское тестирование пройдет при поддержке Минцифры России, Департамента информационных технологий Москвы, Координационного центра доменов.RU/. РФ, Всероссийское сообщество детей и молодежи "Движение Первых", Роскачество и Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ). Технологический партнер проекта — Yandex Cloud. Акция проводится в поддержку национального проекта "Цифровая экономика".

Генеральный партнер акции — "Авито". Стратегическим информационным партнером является Rambler & Co. Генеральными информационными партнерами являются "Российская Газета", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда". Информационно акцию поддерживают "Хелпинвер", "Мел" и другие.

Следить за новостями "Цифрового Диктанта" можно на сайте акции, а также в социальных сетях VK и ОК.

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