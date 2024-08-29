На пожаре в Автозаводском районе Тольятти пострадал мужчина

В среду, 28 августа, в 11:13 в пожарную охрану поступила информация о возгорании на кухне в квартире дома на ул. Ворошилова, 22, об этом корреспонденту Волос Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На борьбу с огнем было направлено 26 человек и семь патоцистерн. Пожар площадью в 1 кв. м удалось ликвидировать в 11:24.

В региональном управлении МЧС России отметили, что на пожаре пострадал 70-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.