В Тольятти ликвидировали низовой лесной пожар

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В четверг, 29 августа, в 21:40, начался низовой лесной пожар в 16-м квартале Тольяттинского лесничества в Центральном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.