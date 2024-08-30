В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

В пятницу, 30 августа, открылось движение трамваев по ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны в оба направления. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Напомним, трамваи по ул. Ново-Садовой должны были запустить 28 августа после капитального ремонта путей. Но накануне во время тестовых испытаний состав сошел с рельсов.

В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и в связи с проведением работ по асфальтированию автомобильных переездов запуск трамваев перенесли на 30 августа. Бесплатный компенсационный автобусный будет работать по 31 августа.