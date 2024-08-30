В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

В пятницу, 30 августа, открылось движение трамваев по ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны в оба направления. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Напомним, трамваи по ул. Ново-Садовой должны были запустить 28 августа после капитального ремонта путей. Но накануне во время тестовых испытаний состав сошел с рельсов.
В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и в связи с проведением работ по асфальтированию автомобильных переездов запуск трамваев перенесли на 30 августа. Бесплатный компенсационный автобусный будет работать по 31 августа.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.