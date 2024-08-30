При пожаре на ул. Стара-Загора в Самаре пострадал мужчина

В четверг, 29 августа, примерно в 20:27 произошел пожар в квартире дома №121 на ул. Стара-Загора в Промышленном районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 1 кв. метр. На тушение были направлены девять огнеборцев. Пожар удалось ликвидировать в 20:43.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре был травмирован 43-летний мужчина. Огнеборцами один человек был спасен.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.