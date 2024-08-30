Ждем бабе лето: синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Самарской области

Специалисты Гидрометцентра России рассказали, какой будет погода в первый месяц осени. Судя по прогнозу, бабье лето состоится.

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 13,2 до 15,3 градуса. Это на 0,5-0,9 градуса выше средних многолетних значений. При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы", — сообщили в Гидрометцентре России.

По словам синоптиков, обычно в сентябре средняя температура воздуха составляет 11,5-15,7 градуса. Рекордно жарким месяц был в 1957, 2003, 2010, 2017 годах — столбики термометров поднимались до 35,5-39,5 градуса. Однако случались и заморозки — правда, очень давно: в 1904, 1909, 1949 годах. Тогда температура воздуха опускалась до -6,8-12,9 градуса ночью и в ранние утренние часы. Нормы количества осадков в сентябре варьируются от 13 мм до 56 мм.

Бабье лето обычно длится всего неделю — с 14 по 21 сентября. Однако в этом году уже начало месяца будет жарким. Температура воздуха днем будет подниматься до 27-28 градусов.