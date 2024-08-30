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Общество

Ждем бабе лето: синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Самарской области

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Гидрометцентра России рассказали, какой будет погода в первый месяц осени. Судя по прогнозу, бабье лето состоится.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 13,2 до 15,3 градуса. Это на 0,5-0,9 градуса выше средних многолетних значений. При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы", — сообщили в Гидрометцентре России.

По словам синоптиков, обычно в сентябре средняя температура воздуха составляет 11,5-15,7 градуса. Рекордно жарким месяц был в 1957, 2003, 2010, 2017 годах — столбики термометров поднимались до 35,5-39,5 градуса. Однако случались и заморозки — правда, очень давно: в 1904, 1909, 1949 годах. Тогда температура воздуха опускалась до -6,8-12,9 градуса ночью и в ранние утренние часы. Нормы количества осадков в сентябре варьируются от 13 мм до 56 мм.

Бабье лето обычно длится всего неделю — с 14 по 21 сентября. Однако в этом году уже начало месяца будет жарким. Температура воздуха днем будет подниматься до 27-28 градусов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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