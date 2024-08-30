"Ростелеком" запустил образовательный онлайн-курс "Василий Поленов. Учитель и ученики"

В преддверии нового учебного года на онлайн-платформе "Ростелеком Лицей" стартовал уникальный просветительский проект о жизни и творчестве великого русского художника и наставника Василия Поленова и его знаменитых учеников: Исаака Левитана, Константина Коровина, Ильи Репина, Абрама Архипова и других. В подготовке цикла видеолекций приняли участие представители пресс-службы провайдера, журналисты и блогеры Центрального федерального округа (ЦФО), а также искусствоведы ведущих художественных музеев страны. Новый проект "Ростелекома" позволит приобщить школьников к миру искусства, а также будет способствовать популяризации культурного и исторического наследия России.

Проект "Василий Поленов. Учитель и ученики", приуроченный к Году педагога и наставника в России, продолжается и в Год семьи. Первыми в 2023 году ознакомиться с проектом смогли жители Центральной России и Дальнего Востока. Сегодня проект вышел на новый этап развития: цикл видеолекций и конспектов размещен на образовательной онлайн-платформе "Ростелеком Лицей". Благодаря доступному и увлекательному формату учащиеся могут погрузиться в мир изобразительного искусства, развить эстетический вкус и расширить кругозор. Проект станет ценным дополнением к школьной программе и поможет воспитать в подрастающем поколении любовь и уважение к отечественной культуре.

Весь цикл видео, а также конспекты уроков доступны на платформе "Ростелеком Лицей" для всех авторизованных пользователей. Специально для слушателей курса также разработаны задания для самопроверки. После прочтения конспекта и просмотра видео, школьники могут проверить себя, приняв участие в красочной викторине: указать верный портрет, выбрать нужный этюд, назвать место, где творил художник и т. д.