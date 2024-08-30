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"Ростелеком" запустил образовательный онлайн-курс "Василий Поленов. Учитель и ученики" В видеоленте Авито появились полноэкранные рекламные баннеры Кинокалендарь переверну: Wink.ru в сентябре порадует танцевальными и сериальными хитами Пенсионеры в самарских селах стали чаще пользоваться интернетом "Авито" стал генеральным партнером "Цифрового Диктанта 2024"

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"Ростелеком" запустил образовательный онлайн-курс "Василий Поленов. Учитель и ученики"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии нового учебного года на онлайн-платформе "Ростелеком Лицей" стартовал уникальный просветительский проект о жизни и творчестве великого русского художника и наставника Василия Поленова и его знаменитых учеников: Исаака Левитана, Константина Коровина, Ильи Репина, Абрама Архипова и других. В подготовке цикла видеолекций приняли участие представители пресс-службы провайдера, журналисты и блогеры Центрального федерального округа (ЦФО), а также искусствоведы ведущих художественных музеев страны. Новый проект "Ростелекома" позволит приобщить школьников к миру искусства, а также будет способствовать популяризации культурного и исторического наследия России.

Проект "Василий Поленов. Учитель и ученики", приуроченный к Году педагога и наставника в России, продолжается и в Год семьи. Первыми в 2023 году ознакомиться с проектом смогли жители Центральной России и Дальнего Востока. Сегодня проект вышел на новый этап развития: цикл видеолекций и конспектов размещен на образовательной онлайн-платформе "Ростелеком Лицей". Благодаря доступному и увлекательному формату учащиеся могут погрузиться в мир изобразительного искусства, развить эстетический вкус и расширить кругозор. Проект станет ценным дополнением к школьной программе и поможет воспитать в подрастающем поколении любовь и уважение к отечественной культуре.

Весь цикл видео, а также конспекты уроков доступны на платформе "Ростелеком Лицей" для всех авторизованных пользователей. Специально для слушателей курса также разработаны задания для самопроверки. После прочтения конспекта и просмотра видео, школьники могут проверить себя, приняв участие в красочной викторине: указать верный портрет, выбрать нужный этюд, назвать место, где творил художник и т. д.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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