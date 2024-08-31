Три человека эвакуировали с крупного пожара в Сызрани

В пятницу, 30 августа, в 22:47 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Ульяновской в Сызрани, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 100 кв. м. На борьбу с огнем был направлен 21 человек. Пожар удалось ликвидировать в 23:58.

В ведомстве отметили, что при тушении из здания было эвакуировано три человека. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.