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Образование Общество

В День знаний Сбер запустил новый спецпроект для студентов

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер поздравляет каждого студента с началом учебного года и предлагает попасть в топ: узнать свои сильные качества для дальнейшего карьерного развития и попасть на билборды родного города. Публикуем подробности проекта.

С 1 по 12 сентября на видеоэкранах 13 городов России будут транслировать ролики с лучшими стажерами Сбера, которые поздравят студентов с новым учебным годом и предложат попробовать свои силы в прохождении тестов. Самые результативные участники смогут стать новыми героями билбордов.

Чтобы посоревноваться, студент должен выбрать город и вуз, в котором учится на странице проекта "Выйди в ТОП со Сбером". Далее у него появится возможность пройти два теста. Когнитивный тест поможет студентам выявить сильные стороны и приоритетные мягкие навыки. По результатам его прохождения каждый пользователь получит промокод со скидкой на все образовательные программы от партнера Сбера — "Нетологии".

По результатам прохождения второго теста, направленного на решение логических и математических задач, Сбер пригласит на экскурсии в региональные офисы 20-40 лучших участников, где они увидят изнутри работу сотрудников банка.

На месте ребята выполнят ещё ряд заданий, по итогам которых тройка победителей станет героями профессиональной фотосессии. Изображения студентов будут транслировать в городах России с 13 по 15 сентября.

"Ежегодно к нам в Сбер приходят более 1,7 тыс. стажеров, и ежегодно мы неизменно восхищаемся их дерзостью, энергией, живостью ума и силой характера. В этом году перед началом нового сезона мы хотим показать наших классных стажеров другим студентам, привлечь тех, кто уверен в своих силах и готов поработать вместе с нами, стать частью большой команды Сбера", — прокомментировала управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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