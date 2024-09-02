В День знаний Сбер запустил новый спецпроект для студентов

Сбер поздравляет каждого студента с началом учебного года и предлагает попасть в топ: узнать свои сильные качества для дальнейшего карьерного развития и попасть на билборды родного города. Публикуем подробности проекта.

С 1 по 12 сентября на видеоэкранах 13 городов России будут транслировать ролики с лучшими стажерами Сбера, которые поздравят студентов с новым учебным годом и предложат попробовать свои силы в прохождении тестов. Самые результативные участники смогут стать новыми героями билбордов.

Чтобы посоревноваться, студент должен выбрать город и вуз, в котором учится на странице проекта "Выйди в ТОП со Сбером". Далее у него появится возможность пройти два теста. Когнитивный тест поможет студентам выявить сильные стороны и приоритетные мягкие навыки. По результатам его прохождения каждый пользователь получит промокод со скидкой на все образовательные программы от партнера Сбера — "Нетологии".

По результатам прохождения второго теста, направленного на решение логических и математических задач, Сбер пригласит на экскурсии в региональные офисы 20-40 лучших участников, где они увидят изнутри работу сотрудников банка.

На месте ребята выполнят ещё ряд заданий, по итогам которых тройка победителей станет героями профессиональной фотосессии. Изображения студентов будут транслировать в городах России с 13 по 15 сентября.

"Ежегодно к нам в Сбер приходят более 1,7 тыс. стажеров, и ежегодно мы неизменно восхищаемся их дерзостью, энергией, живостью ума и силой характера. В этом году перед началом нового сезона мы хотим показать наших классных стажеров другим студентам, привлечь тех, кто уверен в своих силах и готов поработать вместе с нами, стать частью большой команды Сбера", — прокомментировала управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова.