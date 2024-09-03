В Ставропольском районе ликвидирован крупный пожар

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 2 сентября, в 18:21 в пожарную охрану поступила информация о возгорании частного дома и надводных построек на ул. Низ в с. Акулы Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.