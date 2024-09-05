"Тольяттиазот" открыл инженерно-технический класс в 25 школе автограда

"Тольяттиазот" поздравил школьников Тольятти с началом учебного года. При поддержке предприятия в МБУ "Школа № 25" открылся новый инженерно-технический класс (ИТК), а пять школ города получили "ТОАЗбуки" — учебные пособия для первоклассников, которые в игровой форме познакомят учащихся с основами химии и производственной деятельностью предприятия.

В четырех школах города успешно действуют инженерно-технические классы ТОАЗа с углубленным изучением химии, физики и информатики: в гимназии № 35, школе № 41, лицее № 60 и кадетской школе № 55. В новом учебном году к ним присоединилась школа № 25 Поволжского поселка, которая стала победителем профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". В дни летних каникул здесь был проведен капитальный ремонт кабинета химии, закуплена мебель и специальное оборудование.

Для детей сотрудников, которые впервые пошли в школу, профсоюзная организация предприятия подготовила красочный праздник "День первоклассника". Более 270 школьников с родителями посетили ДК "Тольяттиазот", где посмотрели тематический спектакль и приняли участие в интерактивной развлекательной программе с ростовыми куклами, викторинами и розыгрышами. Каждый первоклассник получил в подарок набор со школьными принадлежностями.

"Успешный опыт реализации проекта ТОАЗа по непрерывному обучению "Школа — ссуз/вуз — предприятие" стал основой для открытия инженерно-технических классов. Благодаря усиленной подготовке в ИТК-классах, ученики в дальнейшем имеют преимущество при поступлении на бюджетные отделения в престижные вузы региона с возможностью последующего трудоустройства в "Тольяттиазот". Предприятие ведет последовательную политику омоложения кадров, поэтому постоянно разрабатывает проекты и использует лучшие практики для привлечения перспективных и вовлеченных молодых людей, предоставляя им возможность самореализации и карьерного роста", — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.