"Тольяттиазот" открыл инженерно-технический класс в 25 школе автограда

"Тольяттиазот" поздравил школьников Тольятти с началом учебного года. При поддержке предприятия в МБУ "Школа № 25" открылся новый инженерно-технический класс (ИТК), а пять школ города получили "ТОАЗбуки" — учебные пособия для первоклассников, которые в игровой форме познакомят учащихся с основами химии и производственной деятельностью предприятия.
В четырех школах города успешно действуют инженерно-технические классы ТОАЗа с углубленным изучением химии, физики и информатики: в гимназии № 35, школе № 41, лицее № 60 и кадетской школе № 55. В новом учебном году к ним присоединилась школа № 25 Поволжского поселка, которая стала победителем профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". В дни летних каникул здесь был проведен капитальный ремонт кабинета химии, закуплена мебель и специальное оборудование.
Для детей сотрудников, которые впервые пошли в школу, профсоюзная организация предприятия подготовила красочный праздник "День первоклассника". Более 270 школьников с родителями посетили ДК "Тольяттиазот", где посмотрели тематический спектакль и приняли участие в интерактивной развлекательной программе с ростовыми куклами, викторинами и розыгрышами. Каждый первоклассник получил в подарок набор со школьными принадлежностями.
"Успешный опыт реализации проекта ТОАЗа по непрерывному обучению "Школа — ссуз/вуз — предприятие" стал основой для открытия инженерно-технических классов. Благодаря усиленной подготовке в ИТК-классах, ученики в дальнейшем имеют преимущество при поступлении на бюджетные отделения в престижные вузы региона с возможностью последующего трудоустройства в "Тольяттиазот". Предприятие ведет последовательную политику омоложения кадров, поэтому постоянно разрабатывает проекты и использует лучшие практики для привлечения перспективных и вовлеченных молодых людей, предоставляя им возможность самореализации и карьерного роста", — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.