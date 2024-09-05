Два дачных дома сгорели в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 сентября, в 20:42, начался пожар на двух участках в СНТ "Любитель" в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.