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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел встречу с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко. Стороны обсудили вопросы развития баскетбола в Самарской области.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона отметил, что сегодня в сквере имени В. И. Фадеева в областном центре открылся Центр уличного баскетбола — первый в Самарской области и двадцатый по счету в России, построенный ПСБ при поддержке Российской Федерации Баскетбола в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям".

Во время встречи Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на большой Программе социально-экономического развития региона, в которой одним из направлений является развитие массового спорта.
"Это поручение Президента Владимира Владимировича Путина — развивать массовый спорт, создавать для жителей страны, в нашем случае — жителей Самарской области, для всех, кто хочет заниматься спортом, самую современную инфраструктуру, развивать системы мотивации. Мы это предусмотрели в программе", — поделился глава региона.

Руководитель области поблагодарил Андрея Кириленко за возможность обсудить планы регионального Правительства по развитию данного вида спорта, отметив, что в областной Программе развития баскетбол идет отдельным треком.

"Будем создавать новые центры — их достаточно много, и, конечно же, усиливать наши команды", — дополнил Вячеслав Федорищев.

Напомним, сегодня в областном Правительстве состоялась презентация Программы социально-экономического развития региона на 2024–2029 годы. В ходе ее представления широкой общественности глава региона подчеркнул: за пять лет будет создано не менее 500 современных спортивных объектов, а в занятия физкультурой и спортом планируется вовлечь более 67,7% жителей региона.
При этом, говоря о задачах в сфере развития массового спорта, руководитель области сделал акцент на стимулировании спортсменов к повышению спортивного мастерства. Для этого в Самарской области приняли новую региональную программу "Мастер спорта".

Андрей Кириленко подчеркнул важность внимания главы региона к вопросам спортивной индустрии, в частности, поддержке баскетбола.

"Действительно, за последние несколько лет баскетбол в Самарской области сделал шаг вперед. В этом плане особенно начинающие команды — Первенство России, детские соревнования — это тот залог и кузница талантов, которые впоследствии приходят в баскетбольный клуб "Самара", баскетбол 3×3. Поэтому, конечно же, будем продолжать развивать инфраструктуру и кадры", — отметил президент Российской Федерации Баскетбола.

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