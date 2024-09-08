Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в день города. "Дорогие друзья! Сегодня Самара отмечает свой 438-й день рождения. Этот праздник вызывает самый живой отклик в сердцах не только жителей нашего областного центра, но и всех, кто побывал у нас, увидел неповторимые волжские закаты, посетил набережную и знаковые места, связанные с историей и достижениями городского округа", - начинается обращение.

Врио губернатора отметил, что город имеет мощную промышленную базу, развитые науку и образование, насыщенную культурную жизнь. Однако прежде всего Самара – это "активные, трудолюбивые, талантливые люди, честно работающие на благо страны, бережно хранящие историческую летопись родного города, ставшего в годы Великой Отечественной войны запасной столицей Советского Союза и кузницей оружия Победы".

"Сегодняшним победам и достижениям нашего мегаполиса мы обязаны всем поколениям самарцев - их трудовым традициям, ответственному отношению к прошлому, настоящему и будущему родной земли, глубокой и искренней любви к Самаре. Особая признательность тем, кто защищает наше Отечество на полях специальной военной операции, кто помогает им в тылу, поддерживает их семьи, словом и делом укрепляя боевой дух наших воинов", - говорится в обращении.

Вместе с тем, глава региона указывает, что еще многое предстоит сделать, чтобы Самара стала более комфортным для труда и отдыха, привлекательным для инвестиций, современным, благоустроенным городом. И предложения горожан максимально учтены в разработанной правительством области пятилетней программе развития региона. Глава региона поблагодарил всех, кто помогал в этой работе.

Он также выразил уверенность в том, что сообща удастся решить все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным по достижению национальных целей развития страны.

"Желаю вам и вашим близким, дорогие самарцы, крепкого здоровья, благополучия, мира, счастья и добра!" - заключил Вячеслав Федорищев.