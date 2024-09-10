Лауреаты Научной премии Сбера прочитают лекции в Самаре

Российские ученые выступят с циклом научных лекций в ведущих вузах в восьми городах страны. С сентября по ноябрь мероприятия пройдут в Самарском научно-исследовательском университете, Нижегородском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном университете, Университете ИТМО (Санкт-Петербург), Университете "Сириус" (Сочи), Дальневосточном федеральном университете (Владивосток), Новосибирском государственном университете, Томском государственном университете и Уральском федеральном университете (Екатеринбург).

Валентин Анаников, академик РАН, доктор химических наук, заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН, сделает доклад "Искусственный интеллект в химии: когда ИИ заменит химика?" По мнению спикера, искусственный интеллект уже способен автоматизировать лабораторные процессы, быстро анализировать большие объемы научных данных, обрабатывать результаты экспериментов с высокой точностью. Ученых-химиков ждет переходный период адаптации к новой роли.

Евгений Тыртышников, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г.И.Марчука РАН представит лекцию "Размерность - это проклятие или благо?" Ученый расскажет о методах предоставления многомерных данных, основанных на идее разделения переменных, и об алгоритмах, которые уже успешно решают задачи за гранью возможностей суперкомпьютеров.

Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, выступит с лекцией "Мельчайшие насекомые как новые модельные объекты для большой науки". Микронасекомые привлекают специалистов из самых разных областей знаний, так как могут дать полезную информацию для решения фундаментальных и прикладных задач в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте. Лекция будет посвящена основным результатам в этой области и дальнейшим перспективным направлениям исследований.