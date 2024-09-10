Лауреаты Научной премии Сбера прочитают лекции в Самаре

Российские ученые выступят с циклом научных лекций в ведущих вузах в восьми городах страны. С сентября по ноябрь мероприятия пройдут в Самарском научно-исследовательском университете, Нижегородском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном университете, Университете ИТМО (Санкт-Петербург), Университете "Сириус" (Сочи), Дальневосточном федеральном университете (Владивосток), Новосибирском государственном университете, Томском государственном университете и Уральском федеральном университете (Екатеринбург).
Валентин Анаников, академик РАН, доктор химических наук, заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН, сделает доклад "Искусственный интеллект в химии: когда ИИ заменит химика?" По мнению спикера, искусственный интеллект уже способен автоматизировать лабораторные процессы, быстро анализировать большие объемы научных данных, обрабатывать результаты экспериментов с высокой точностью. Ученых-химиков ждет переходный период адаптации к новой роли.
Евгений Тыртышников, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г.И.Марчука РАН представит лекцию "Размерность - это проклятие или благо?" Ученый расскажет о методах предоставления многомерных данных, основанных на идее разделения переменных, и об алгоритмах, которые уже успешно решают задачи за гранью возможностей суперкомпьютеров.
Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, выступит с лекцией "Мельчайшие насекомые как новые модельные объекты для большой науки". Микронасекомые привлекают специалистов из самых разных областей знаний, так как могут дать полезную информацию для решения фундаментальных и прикладных задач в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте. Лекция будет посвящена основным результатам в этой области и дальнейшим перспективным направлениям исследований.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.