Ночью с пожара в Сызрани спасены трое и 20 эвакуированы

В среду, 11 сентября, в 0:54 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании подсобного помещения в подвале дома № 13 на ул. Нахимова в Сызрани, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожару, площадь которого составила 20 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
На борьбу с огнем было направлено 39 человек.
Пожар удалось ликвидировать в 1:40.
В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении огнеборцами было спасено три человека, а всего из здания эвакуировали 20 человек.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !