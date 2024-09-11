Ночью с пожара в Сызрани спасены трое и 20 эвакуированы

В среду, 11 сентября, в 0:54 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании подсобного помещения в подвале дома № 13 на ул. Нахимова в Сызрани, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 20 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем было направлено 39 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 1:40.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении огнеборцами было спасено три человека, а всего из здания эвакуировали 20 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.