Вячеслав Федорищев вошел в состав комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ

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Владимир Путин утвердил состав двух комиссий Государственного совета РФ: комиссии по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также комиссии по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов. В них вошли 23 губернатора.