Вячеслав Федорищев вошел в состав комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ

Владимир Путин утвердил состав двух комиссий Государственного совета РФ: комиссии по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также комиссии по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов. В них вошли 23 губернатора.
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
В документе указано, что глава 63-го региона Вячеслав Федорищев вошел в комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ.
Напомним, ранее президент России также поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны. Руководителя Самарской области назначили председателем комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...