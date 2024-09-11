В Самаре мужчина погиб в загоревшемся частном доме на ул. Авроры

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В среду, 11 сентября, в Самаре произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области