В первую неделю осени резко выросло число самарцев с ОРВИ

В Самарской области со 2 по 8 сентября зафиксировано 9,19 тыс. случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 27,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Самарской области.

При этом самое высокое превышение эпидпорога - в группе от 15 лет и старше (на 92%). В остальных группах заболеваемость ниже эпидпорога: 0-2 года на 60,3%, 3-6 лет на 51,2%, 7-14 лет на 48,4%.

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 13,8%", - констатировали в Управлении Роспотребнадзора.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция парагриппа, аденовирусов, риновирусов, COVID-19.

Также специалисты Управления напомнили: наиболее эффективной защитой от гриппа служит вакцинация.

"По состоянию на 09 сентября в Самарскую область поступила первая партия вакцин "УльриксКвадри" и "Совигрипп" против сезонного гриппа для иммунизации детского и взрослого населения в объеме 477400 доз", - отмечается в сообщении.