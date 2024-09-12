В Самаре с 13 сентября временно ограничат движение на нескольких улицах

В Самаре временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах в связи с производством работ по реконструкции теплотрассы и завершением подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщили в городском дептрансе.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Самара будет ограничено движение транспорта:
-с 6:00 13 сентября 2024 года до 23:59 20 сентября 2024 года по ул. Гастелло на участке от дома № 47 по ул. Гастелло до ул. Стара-Загора; по ул. Гастелло на участке от дома № 57 по Московскому шоссе до ул. Стара-Загора;.
-с 6:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года по ул. Блюхера на участке от дома № 89 по ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;
-с 6:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года по Измайловскому переулку на участке от дома № 2 до дома № 23 по Измайловскому переулку;
-с 6:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года по ул. Нагорной на участке от дома № 86 по ул. Ново-Вокзальной до дома № 23 по ул. Нагорной.
-с 6:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года по ул. Нагорной на участке от дома № 47 по Ташкентскому переулку до ул. Пугачевской; по ул. Пугачевской на участке от дома № 73а до дома № 85а.
Подробнее с временными схемами организации движения можно ознакомиться в приложениях.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!