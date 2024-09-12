16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре с 13 сентября временно ограничат движение на нескольких улицах В районе Безымянского рынка пожарная служба перекрыла движение транспорта В Самаре вспомнили о проекте "Университетский квартал" На новом автобусном маршруте, соединяющем 116 км и Волгарь с центром Самары, появятся 15 автобусов В Самарской области предложили ввести новые штрафы для владельцев собак

Общество

В Самаре с 13 сентября временно ограничат движение на нескольких улицах

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 318
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах в связи с производством работ по реконструкции теплотрассы и завершением подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Фото: департамент транспорта Самары

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Самара будет ограничено движение транспорта:

-с 6:00 13 сентября 2024 года до 23:59 20 сентября 2024 года по ул. Гастелло на участке от дома № 47 по ул. Гастелло до ул. Стара-Загора; по ул. Гастелло на участке от дома № 57 по Московскому шоссе до ул. Стара-Загора;.

-с 6:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года по ул. Блюхера на участке от дома № 89 по ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;

-с 6:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года по Измайловскому переулку на участке от дома № 2 до дома № 23 по Измайловскому переулку;

-с 6:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года по ул. Нагорной на участке от дома № 86 по ул. Ново-Вокзальной до дома № 23 по ул. Нагорной.

-с 6:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года по ул. Нагорной на участке от дома № 47 по Ташкентскому переулку до ул. Пугачевской; по ул. Пугачевской на участке от дома № 73а до дома № 85а.

Подробнее с временными схемами организации движения можно ознакомиться в приложениях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6