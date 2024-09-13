На Красной Глинке произошел крупный пожар на даче

В четверг, 12 сентября, в 18:57 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого дачного дома на ул. Жигули в п. Красная Глинка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 100 кв. м. На тушение были направлены семь огнеборцев, которые проложили магистральную линию подачи воды и ликвидировали пожар в 19:27.
Пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !