На Красной Глинке произошел крупный пожар на даче

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В четверг, 12 сентября, в 18:57 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого дачного дома на ул. Жигули в п. Красная Глинка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.