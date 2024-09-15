В Самаре 22 человека тушили пожар на площади 200 кв. метров

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 15 сентября, в 0:49 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сараев на ул. Фасадной, 3а в Куйбышевском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.