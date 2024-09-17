Как систематизация международной деятельности университетов региона может способствовать его социально-экономическому развитию

Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России

В Самаре на площадке Самарского университета им. Королева состоялось открытое обсуждение систематизации международной деятельности университетов региона при участии представителей правительства Самарской области. Цель мозгового штурма — разработка механизмов консолидации интересов и ресурсов региональных участников внешнеэкономической деятельности для продвижения Самарской области на международном уровне и гармонизации межведомственного взаимодействия на уровне губернии.

Участие в работе семинара-совещания приняли ведущие университеты и научные организации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Перми, которым удалось решить отдельные проблемные аспекты, связанные с повышением эффективности взаимодействия на региональном уровне в интересах международного позиционирования.

Особое внимание участники совещания уделили задаче, обозначенной главой государства — увеличению числа иностранных студентов в вузах России.

"Согласно Указу президента, к 2030 году численность иностранных студентов должна достичь 500 тыс. На сегодня их, по разным оценкам, от 320 до 380 тысяч. По совместному заявлению глав России и Китая, к 2030 году нужно довести численность студентов, которые участвуют в различных межвузовских программах обмена, до 100 тысяч", — заявил начальник управления экспорта образования Новосибирского национального исследовательского государственного университета Евгений Сагайдак, отметив рост интереса со стороны студентов из Китая к образованию в России. Однако участники конференции отметили необходимость комплексного подхода к решению данной задачи, что позволит не только избежать обострения миграционной ситуации в регионе, но и привлечь дополнительные ресурсы на развитие стратегически важных направлений развития региона.

Как подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, университет заинтересован в том, чтобы поток иностранных студентов, аспирантов и ученых в регион только увеличивался.

"Учеба и работа в Самарской области становятся для иностранцев все более привлекательными. Однако существует ещё масса вопросов, которые необходимо решить на местах для того, чтобы успешно конкурировать на международном уровне", — отметил ректор.

Руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов в свою очередь подчеркнул роль образования в укреплении внешнеэкономических связей региона: "Когда мы говорим об экспорте образовательных услуг, мы должны понимать: Самарская область имеет большие конкурентные преимущества в соотношении "цена-качество" для стран глобального Юга и глобального Востока. Наше образование для них привлекательно. Будучи экономическими воротами для стран Азии, мы ориентируется на страны ШОС, на страны БРИКС и прекрасно понимаем, что развитие технологического суверенитета страны без взаимодействия наших вузов с научным сообществом дружественных стран — невозможно".

Антон Гульбис, начальник отдела международного сотрудничества Самарского университета им. Королёва, отметил важность всесторонней оценки создания и обеспечения устойчивости трансграничных транспортных коридоров, формирование и совершенствование которых является одной из важных составляющих стратегии развития Самарской области.

Сергей Тиц, начальник управления международной деятельности Самарского университета им. Королёва, считает основой повышения эффективности международной деятельности в регионе создание экспертного сообщества, способного оперативно оценивать обстановку, выявлять проблемные вопросы и формулировать предложения. "В условиях быстро изменяющейся международной повестки и перестройки системы управления регионом исключительную важность приобретают вопросы консолидации усилий органов исполнительной власти, вузовского сообщества, промышленности и бизнеса, направленные на достижение целей регионального развития на основе международной деятельности", — отметил Сергей Тиц.

Важность тесной взаимосвязи с индустриальными партнерами как для практико-ориентированного обучения, так и для последующего выстраивания внешнеэкономических связей отметил и проректор по международным связям Московского национального исследовательского энергетического университета Александр Тарасов, имеющий богатый опыт международного сотрудничества, в том числе создания филиалов вуза за рубежом.

Ректор Пермского гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров рассказал об организации работы, связанной с проектом межвузовского кампуса мирового уровня "Будущее Пармы", а также об опыте работы вуза на рынках Южной Африки и Китая. Он подчеркнул важность горизонтальных связей и сетевого взаимодействия между регионами как для обмена опытом, так и для тиражирования лучших практик.

Как отметила главный аналитик дирекции по развитию образования РАНХиГС Вера Скоробогатова, в Самарской области, где сосредоточено большое количество разноплановых вузов, университетское сообщество может выступать в качестве драйвера развития региона: "Роль образования возрастает и становится эффективным инструментом для продвижения внешнеполитических интересов на мировой арене. Взаимодействие вузов с научным сообществом дружественных стран рассматривается сейчас как основа промышленной кооперации".

Вынесли на обсуждение эксперты из регионов России и проблемные аспекты, которые мешают выстраиванию эффективных международных образовательных практик. По итогам состоявшегося семинара-совещания участники подготовят конкретные предложения для руководства региона и Минобрнауки России, нацеленные на оптимизацию межведомственного взаимодействия, на обеспечение устойчивости трансграничных транспортных коридоров, а также на повышение востребованности российского высшего образования на мировой арене в условиях его трансформации.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва:

— В ходе семинара-совещания мы изучили успешный опыт интеграции в мировое научно-образовательное пространство наших коллег из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Перми. Мы заинтересованы в том, чтобы поток иностранных студентов, аспирантов и ученых в Самарскую область только увеличивался. Уверен, что наши инициативы в дальнейшем помогут привлечь внимание ведущих образовательных организаций стран БРИКС к Самарской области. Условия для успешной учебы и работы иностранцев по широчайшему спектру направлений в нашем регионе непрерывно совершенствуются, однако задач ещё много. Результатом открытого обсуждения международной деятельности университетов региона с участием ведущих российских университетов и научных организаций станут предложения, с которыми мы планируем выйти на федеральный и региональный уровни власти. Мы надеемся, что консолидированная позиция и предложения, выработанные в Самаре, найдут отклик и позволят повысить эффективность международной работы не только в нашем регионе.