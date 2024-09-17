Как систематизация международной деятельности университетов региона может способствовать его социально-экономическому развитию

Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
В Самаре на площадке Самарского университета им. Королева состоялось открытое обсуждение систематизации международной деятельности университетов региона при участии представителей правительства Самарской области. Цель мозгового штурма — разработка механизмов консолидации интересов и ресурсов региональных участников внешнеэкономической деятельности для продвижения Самарской области на международном уровне и гармонизации межведомственного взаимодействия на уровне губернии.
Участие в работе семинара-совещания приняли ведущие университеты и научные организации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Перми, которым удалось решить отдельные проблемные аспекты, связанные с повышением эффективности взаимодействия на региональном уровне в интересах международного позиционирования.
Особое внимание участники совещания уделили задаче, обозначенной главой государства — увеличению числа иностранных студентов в вузах России.
"Согласно Указу президента, к 2030 году численность иностранных студентов должна достичь 500 тыс. На сегодня их, по разным оценкам, от 320 до 380 тысяч. По совместному заявлению глав России и Китая, к 2030 году нужно довести численность студентов, которые участвуют в различных межвузовских программах обмена, до 100 тысяч", — заявил начальник управления экспорта образования Новосибирского национального исследовательского государственного университета Евгений Сагайдак, отметив рост интереса со стороны студентов из Китая к образованию в России. Однако участники конференции отметили необходимость комплексного подхода к решению данной задачи, что позволит не только избежать обострения миграционной ситуации в регионе, но и привлечь дополнительные ресурсы на развитие стратегически важных направлений развития региона.
Как подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, университет заинтересован в том, чтобы поток иностранных студентов, аспирантов и ученых в регион только увеличивался.
"Учеба и работа в Самарской области становятся для иностранцев все более привлекательными. Однако существует ещё масса вопросов, которые необходимо решить на местах для того, чтобы успешно конкурировать на международном уровне", — отметил ректор.
Руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов в свою очередь подчеркнул роль образования в укреплении внешнеэкономических связей региона: "Когда мы говорим об экспорте образовательных услуг, мы должны понимать: Самарская область имеет большие конкурентные преимущества в соотношении "цена-качество" для стран глобального Юга и глобального Востока. Наше образование для них привлекательно. Будучи экономическими воротами для стран Азии, мы ориентируется на страны ШОС, на страны БРИКС и прекрасно понимаем, что развитие технологического суверенитета страны без взаимодействия наших вузов с научным сообществом дружественных стран — невозможно".
Антон Гульбис, начальник отдела международного сотрудничества Самарского университета им. Королёва, отметил важность всесторонней оценки создания и обеспечения устойчивости трансграничных транспортных коридоров, формирование и совершенствование которых является одной из важных составляющих стратегии развития Самарской области.
Сергей Тиц, начальник управления международной деятельности Самарского университета им. Королёва, считает основой повышения эффективности международной деятельности в регионе создание экспертного сообщества, способного оперативно оценивать обстановку, выявлять проблемные вопросы и формулировать предложения. "В условиях быстро изменяющейся международной повестки и перестройки системы управления регионом исключительную важность приобретают вопросы консолидации усилий органов исполнительной власти, вузовского сообщества, промышленности и бизнеса, направленные на достижение целей регионального развития на основе международной деятельности", — отметил Сергей Тиц.
Важность тесной взаимосвязи с индустриальными партнерами как для практико-ориентированного обучения, так и для последующего выстраивания внешнеэкономических связей отметил и проректор по международным связям Московского национального исследовательского энергетического университета Александр Тарасов, имеющий богатый опыт международного сотрудничества, в том числе создания филиалов вуза за рубежом.
Ректор Пермского гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров рассказал об организации работы, связанной с проектом межвузовского кампуса мирового уровня "Будущее Пармы", а также об опыте работы вуза на рынках Южной Африки и Китая. Он подчеркнул важность горизонтальных связей и сетевого взаимодействия между регионами как для обмена опытом, так и для тиражирования лучших практик.
Как отметила главный аналитик дирекции по развитию образования РАНХиГС Вера Скоробогатова, в Самарской области, где сосредоточено большое количество разноплановых вузов, университетское сообщество может выступать в качестве драйвера развития региона: "Роль образования возрастает и становится эффективным инструментом для продвижения внешнеполитических интересов на мировой арене. Взаимодействие вузов с научным сообществом дружественных стран рассматривается сейчас как основа промышленной кооперации".
Вынесли на обсуждение эксперты из регионов России и проблемные аспекты, которые мешают выстраиванию эффективных международных образовательных практик. По итогам состоявшегося семинара-совещания участники подготовят конкретные предложения для руководства региона и Минобрнауки России, нацеленные на оптимизацию межведомственного взаимодействия, на обеспечение устойчивости трансграничных транспортных коридоров, а также на повышение востребованности российского высшего образования на мировой арене в условиях его трансформации.
Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва:
— В ходе семинара-совещания мы изучили успешный опыт интеграции в мировое научно-образовательное пространство наших коллег из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Перми. Мы заинтересованы в том, чтобы поток иностранных студентов, аспирантов и ученых в Самарскую область только увеличивался. Уверен, что наши инициативы в дальнейшем помогут привлечь внимание ведущих образовательных организаций стран БРИКС к Самарской области. Условия для успешной учебы и работы иностранцев по широчайшему спектру направлений в нашем регионе непрерывно совершенствуются, однако задач ещё много. Результатом открытого обсуждения международной деятельности университетов региона с участием ведущих российских университетов и научных организаций станут предложения, с которыми мы планируем выйти на федеральный и региональный уровни власти. Мы надеемся, что консолидированная позиция и предложения, выработанные в Самаре, найдут отклик и позволят повысить эффективность международной работы не только в нашем регионе.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.