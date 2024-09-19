В Самаре выставили на продажу ресторан "Старый замок"

Одно из видовых заведений Самары может получить новое развитие. На продажу выставили ресторан "Старый замок". Сообщение об этом появилось на одном из агрегаторов объявлений.
Ресторан расположен на Московском шоссе, в районе пересечения с ул. Алма-Атинской. Продавец указал, что вместе со зданием продается и земельный участок под ним. Стоимость оценили в 110 млн рублей.
"Ресторан стилизован под старинный замок с просторными залами, высокими потолками и массивной деревянной мебелью. На прилегающей территории возможна организация летней террасы. Также возможна покупка соседних земельных участков с целью расширения бизнеса", — указано в объявлении.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.