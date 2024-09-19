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В Самаре выставили на продажу ресторан "Старый замок"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одно из видовых заведений Самары может получить новое развитие. На продажу выставили ресторан "Старый замок". Сообщение об этом появилось на одном из агрегаторов объявлений.

Ресторан расположен на Московском шоссе, в районе пересечения с ул. Алма-Атинской. Продавец указал, что вместе со зданием продается и земельный участок под ним. Стоимость оценили в 110 млн рублей.

"Ресторан стилизован под старинный замок с просторными залами, высокими потолками и массивной деревянной мебелью. На прилегающей территории возможна организация летней террасы. Также возможна покупка соседних земельных участков с целью расширения бизнеса", — указано в объявлении.

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