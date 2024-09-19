"Последний звонок" или как успешно противостоять телефонным мошенникам: эксперт ВСК открывает секреты

Социальная инженерия за последние годы становится все более серьезной проблемой — регулярно сотни россиян становятся жертвами мошенников, добровольно передавая им миллионы рублей. Причем, все чаще на уловки преступников поддаются люди с высоким доходом — профессора ВУЗов, селебрити. Елена Куперштейн, клинический психолог Страхового Дома ВСК, рассказывает, какие способы манипуляции используют мошенники, и как не стать их жертвой.
Какими бывают мошенники
Ключевой тезис мошенников — "у меня есть то, что вам нужно". Преступник, прежде всего, пытается заинтересовать жертву, однако способы во многом зависят от его "квалификации". Менее обученные мошенники рассчитывают на эффект массовости — например, обзванивают сотни абонентов, предлагая, например, установить зубные импланты по низкой цене, рассчитывая, что найдется заинтересованный в этом человек.
Другая ситуация — когда во время "холодного звонка" жертву пытаются изучить и предложить человеку то, в чем нуждается именно он (медицинская услуга, микрозайм и т. д.). Самые серьезные мошенники изучают свою жертву до звонка — просматривают страницу в социальных сетях, изучают поисковые запросы, иногда даже общаются со знакомыми и близкими жертвы. Например, если человек делится картинками домашних животных, ему могут предложить финансово помочь приюту, а если ищет турагентство — уникальное кругосветное путешествие по выгодной цене.
Как преступники манипулируют сознанием россиян?
Главный трюк мошенников заключается в том, чтобы не дать человеку трезво обдумать услышанное (прием "быстрее-быстрее") — "уникальное предложение заканчивается через 2 минуты и больше такого не будет", "у нас очередь из покупателей за этим товаром" и т. д. Часто злоумышленники пытаются уязвить самолюбие жертвы — "не ожидал от вас такой нерешительности", "буквально все купили этот самовар, а вы настолько глупы, что только у вас его нет".
Не менее действенны и попытки втереться человеку в доверие (прием "понимаешь, брат"). Например, изучив соцсети жертвы, уверенно ссылаться на ее друзей, называя их своими. Неподготовленного человека это поможет расположить к себе. Один из наиболее распространенных методов — запугивание. Мошенники обычно используют серьезные угрозы — рассказывают о попытках взлома банковского счета/аккаунта на госуслугах или заведении уголовного дела. Также злоумышленники комбинируют запугивание с приемами "быстрее-быстрее" и "понимаешь, брат" для наибольшего эффекта.
Что же делать?
Главный совет для россиян — твердо помнить, что любой звонок — не "последний". То есть человек всегда может перезвонить самостоятельно после обдумывания предложения или попросить связаться с ним позднее. При соблюдении этого простого правила потенциальную жертву будет значительно труднее застать врасплох.
Если вы заподозрили, что звонок поступил от мошенника — попытайтесь сбить его с толку. Например, отвечайте невпопад. Пример диалога:
— Это Олег Иванов?
— Нет
— А кто?
— Иван Олегов
Также эффективный метод противостоять мошенникам — попросить оставить номер для того, чтобы перезвонить позднее. Злоумышленники звонят с подменных номеров, и перезвонить им не получится. А вот добросовестный собеседник легко оставит свой телефон или добавочный номер, если звонок поступает из колл-центра.
"Чтобы не попасть врасплох, попробуйте поставить в неловкое положение самого потенциального мошенника. Общайтесь активно, перехватывайте инициативу в диалоге, задавайте вопросы, лучше на отвлеченные темы. Если в результате окажется, что звонок был не от преступника — ничего страшного. Максимум вреда от этого — если звонящий решит, что у вас странное чувство юмора. Достаточно будет просто с ним объясниться. Также можно избежать риска стать жертвой мошенников, если попросить перезвонить позднее. Чаще всего преступники этого не делают, особенно при массовых обзвонах. То есть главное, что необходимо запомнить — что поступающий звонок не последний", — отмечает Елена Куперштейн, клинический психолог Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.