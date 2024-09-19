"Последний звонок" или как успешно противостоять телефонным мошенникам: эксперт ВСК открывает секреты

Социальная инженерия за последние годы становится все более серьезной проблемой — регулярно сотни россиян становятся жертвами мошенников, добровольно передавая им миллионы рублей. Причем, все чаще на уловки преступников поддаются люди с высоким доходом — профессора ВУЗов, селебрити. Елена Куперштейн, клинический психолог Страхового Дома ВСК, рассказывает, какие способы манипуляции используют мошенники, и как не стать их жертвой.

Какими бывают мошенники

Ключевой тезис мошенников — "у меня есть то, что вам нужно". Преступник, прежде всего, пытается заинтересовать жертву, однако способы во многом зависят от его "квалификации". Менее обученные мошенники рассчитывают на эффект массовости — например, обзванивают сотни абонентов, предлагая, например, установить зубные импланты по низкой цене, рассчитывая, что найдется заинтересованный в этом человек.

Другая ситуация — когда во время "холодного звонка" жертву пытаются изучить и предложить человеку то, в чем нуждается именно он (медицинская услуга, микрозайм и т. д.). Самые серьезные мошенники изучают свою жертву до звонка — просматривают страницу в социальных сетях, изучают поисковые запросы, иногда даже общаются со знакомыми и близкими жертвы. Например, если человек делится картинками домашних животных, ему могут предложить финансово помочь приюту, а если ищет турагентство — уникальное кругосветное путешествие по выгодной цене.

Как преступники манипулируют сознанием россиян?

Главный трюк мошенников заключается в том, чтобы не дать человеку трезво обдумать услышанное (прием "быстрее-быстрее") — "уникальное предложение заканчивается через 2 минуты и больше такого не будет", "у нас очередь из покупателей за этим товаром" и т. д. Часто злоумышленники пытаются уязвить самолюбие жертвы — "не ожидал от вас такой нерешительности", "буквально все купили этот самовар, а вы настолько глупы, что только у вас его нет".

Не менее действенны и попытки втереться человеку в доверие (прием "понимаешь, брат"). Например, изучив соцсети жертвы, уверенно ссылаться на ее друзей, называя их своими. Неподготовленного человека это поможет расположить к себе. Один из наиболее распространенных методов — запугивание. Мошенники обычно используют серьезные угрозы — рассказывают о попытках взлома банковского счета/аккаунта на госуслугах или заведении уголовного дела. Также злоумышленники комбинируют запугивание с приемами "быстрее-быстрее" и "понимаешь, брат" для наибольшего эффекта.

Что же делать?

Главный совет для россиян — твердо помнить, что любой звонок — не "последний". То есть человек всегда может перезвонить самостоятельно после обдумывания предложения или попросить связаться с ним позднее. При соблюдении этого простого правила потенциальную жертву будет значительно труднее застать врасплох.

Если вы заподозрили, что звонок поступил от мошенника — попытайтесь сбить его с толку. Например, отвечайте невпопад. Пример диалога:

— Это Олег Иванов?

— Нет

— А кто?

— Иван Олегов

Также эффективный метод противостоять мошенникам — попросить оставить номер для того, чтобы перезвонить позднее. Злоумышленники звонят с подменных номеров, и перезвонить им не получится. А вот добросовестный собеседник легко оставит свой телефон или добавочный номер, если звонок поступает из колл-центра.

"Чтобы не попасть врасплох, попробуйте поставить в неловкое положение самого потенциального мошенника. Общайтесь активно, перехватывайте инициативу в диалоге, задавайте вопросы, лучше на отвлеченные темы. Если в результате окажется, что звонок был не от преступника — ничего страшного. Максимум вреда от этого — если звонящий решит, что у вас странное чувство юмора. Достаточно будет просто с ним объясниться. Также можно избежать риска стать жертвой мошенников, если попросить перезвонить позднее. Чаще всего преступники этого не делают, особенно при массовых обзвонах. То есть главное, что необходимо запомнить — что поступающий звонок не последний", — отмечает Елена Куперштейн, клинический психолог Страхового Дома ВСК.