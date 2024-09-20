Три автомобиля сгорели за сутки в Самарской области

В четверг, 19 сентября, в Самарской области три раза горели машины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Так, в 21:12 неподалеку от дома № 17 на ул. Звездной в пос. Прибрежный в Самаре загорелся Mercedes. На тушение направили четверых человек, которые ликвидировали возгорание в 21:24. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

Помимо этого, в тот же день сгорел КамАЗ в с. Ягодное Ставропольского района. А в с. Сырейка Кинельского района загорелся УАЗ "Буханка".