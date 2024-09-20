Сбер вновь стал крупнейшим эмитентом банковских карт в Европе

Как показал отчет Europeʼs Largest Card Issuers от The Nilson Report, Сбер в очередной раз подтвердил лидерство в рейтинге крупнейших европейских эмитентов банковских карт по объему POS-транзакций, который по итогам 2023 года составил 433 млрд долларов.

С огромным отрывом банк лидирует в Европе и по числу находящихся в обороте банковских карт — 182 млн. Таким образом, из 920 млн карт, которые выпущены входящими в топ-50 европейскими банками, 19,8% составляют карты Сбера.

"С 2021 года Сбер неизменно возглавляет рейтинг крупнейших эмитентов дебетовых и кредитных карт в Европе, — комментирует Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2 °C" Сбербанка. — Причем банк лидирует не только по числу выпущенных карт, но и по объему транзакций. Обновление программы лояльности СберСпасибо, доступ к лучшим условиям по продуктам и сервисам Сбера и партнеров с подпиской СберПрайм, предложение премиальных пакетов услуг позволит укрепить наше преимущество. Уже несколько лет мы активно развиваем инновационные способы оплаты по NFC, QR-коду или оплате улыбкой в семействе платежных сервисов SberPay, и здесь технологическое лидерство Сбера также очевидно для всех".