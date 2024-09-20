16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Каждый третий автокредит в Самарской области клиенты оформляют в ВТБ ВТБ: объем эмиссии "Карты жителя Самарской области" к концу года достигнет 240 тыс. штук Розничный портфель ВТБ в Самарской области превысил 138 млрд рублей До конца года выездной сервис ВТБ заработает во всех городах и районах Самарской области Ирина Афанасьева: "При высокой инфляции отсутствие размещений денежных средств - это фактически их потеря"

Банки Финансы

Сбер вновь стал крупнейшим эмитентом банковских карт в Европе

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Как показал отчет Europeʼs Largest Card Issuers от The Nilson Report, Сбер в очередной раз подтвердил лидерство в рейтинге крупнейших европейских эмитентов банковских карт по объему POS-транзакций, который по итогам 2023 года составил 433 млрд долларов.

С огромным отрывом банк лидирует в Европе и по числу находящихся в обороте банковских карт — 182 млн. Таким образом, из 920 млн карт, которые выпущены входящими в топ-50 европейскими банками, 19,8% составляют карты Сбера.

"С 2021 года Сбер неизменно возглавляет рейтинг крупнейших эмитентов дебетовых и кредитных карт в Европе, — комментирует Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2 °C" Сбербанка. — Причем банк лидирует не только по числу выпущенных карт, но и по объему транзакций. Обновление программы лояльности СберСпасибо, доступ к лучшим условиям по продуктам и сервисам Сбера и партнеров с подпиской СберПрайм, предложение премиальных пакетов услуг позволит укрепить наше преимущество. Уже несколько лет мы активно развиваем инновационные способы оплаты по NFC, QR-коду или оплате улыбкой в семействе платежных сервисов SberPay, и здесь технологическое лидерство Сбера также очевидно для всех".

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6