Иномарка горела на 3 просеке в Самаре

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В субботу, 21 сентября, в 15:49 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины неподалеку от дома 79 "А" на 3 просеке в Октябрьском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России.