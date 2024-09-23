Пять человек эвакуировали из-за ночного пожара в центре Самары

В понедельник, 23 сентября, в 2:25, начался пожар в доме № 120 на ул. Чапаевской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по я Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 7 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на тушение направили 27 человек. Возгорание ликвидировали в 2:52.

При тушении из здания эвакуировали пять человек. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.