Пять человек эвакуировали из-за ночного пожара в центре Самары

В понедельник, 23 сентября, в 2:25, начался пожар в доме № 120 на ул. Чапаевской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по я Самарской области.
Горели вещи в квартире на площади 7 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на тушение направили 27 человек. Возгорание ликвидировали в 2:52.
При тушении из здания эвакуировали пять человек. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !