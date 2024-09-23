В Самарской области стартовал проект "Амбассадоры активности"

В регионе объявили старт заявочной кампании проекта "Амбассадоры активности". В Молодежном центре "Лесная сказка" проведут для участников семь тематических выездов по различным темам, направленным на саморазвитие, студенческое самоуправление, социальное проектирование, творчество.

Принять участие в проекте могут жители региона в возрасте от 16 до 35 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Школа молодежного актива Самарской области "Амбассадоры активности" реализуется в Самарской области благодаря победе региона в 2023 году на конкурсе "Регион для молодых", который проводится по поручению Президента России. Проект является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи. Проект носит практико-ориентированный характер и включает в себя 7 выездов для различных категорий участников. В ходе каждого выезда будут проводиться обучающие треки по тематикам выезда, а также практические тренинги.

"Проект "Амбассадоры активности" в этом году является одним из крупнейших молодежных проектов в Самарской области, который проводится в рамках национального проекта "Образование". Одной из его главных особенностей является то, что в нем примут участие большинство категорий молодежи. Мы готовим не просто интересную программу для участников, но и действительно полезную. Те знания и опыт, которые они получат на проекте, обязательно пригодятся в жизни и работе. Не случайно неофициальный слоган проекта - "Личное развитие на благо страны", - рассказала руководитель проекта "Амбассадоры активности", руководитель центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области Елена Кудашова.

Каждый из выездов направлен на конкретную целевую аудиторию:

14-17 октября "Амбассадоры активности. Проявление". Выезд лидеров студенческого самоуправления вузов и СПО;

25-27 октября "Амбассадоры активности. Сотворение". В нем примет участие представитель творческой молодежи Самарской области. Подать заявку можно до 22.10.2024;

29-31 октября "Амбассадоры активности. Движение". Это выезд для активистов "Движения Первых" из организаций СПО. Подать заявку можно до 26.10.2024;

1-3 ноября "Амбассадоры активности. Создание". Участниками выезда станут молодые люди, занимающиеся социальным проектированием. Подать заявку можно до 28.10.2024;

8-10 ноября "Амбассадоры активности. Единение". На этом выезде соберутся представители работающей молодежи и члены профсоюзных организаций. Подать заявку можно до 05.11.2024;

11-13 ноября "Амбассадоры активности. Действие". Программу этого выезда будут проводить для молодежных политических организаций и молодежных совещательных структур региона. Подать заявку можно до 08.11.2024;

15-17 ноября "Амбассадоры активности. Созидание". Выезд для бойцов Российских студенческих отрядов из Самарской области. Подать заявку можно до 12.11.2024.

Наполнять смыслами выезды и проводить лекции и тренинги будут ведущие региональные и федеральные эксперты. Одной из наиболее важных составляющих проекта "Амбассадоры активности" служит то, что участники смогут обменяться опытом, познакомиться со значимыми людьми, как сверстниками, так и экспертами и получить необходимые контакты для своего развития, развития своего социального проекта, а также профессионального роста.

Организаторы проекта - министерство молодежной политики Самарской области, Агентство по реализации молодежной политики Самарской области и АНО "Центр развития молодежи "Продвижение". Партнерами проекта выступают Региональное отделение "Движения Первых" Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области, Совет директоров ссузов Самарской области, Молодежный совет Федерации профсоюзов Самарской области, Самарское региональное отделение "Российские студенческие отряды".