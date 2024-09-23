Состоялось оперативное заседание регионального правительства

В понедельник, 23 сентября, в правительстве Самарской области состоялось традиционное оперативное совещание, которое по поручению главы региона Вячеслава Федорищева провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Ключевым вопросом повестки стала приемная кампания в образовательных организациях высшего образования. Вопрос подготовки кадров для Самарской области - крупного промышленно-развитого региона - очень актуален.

"Реализация потребности по наполнению кадрами, обозначаемая нашими промышленными предприятиями, должна начинаться прежде всего с работы с абитуриентами", - начал совещание Михаил Смирнов.

Об итогах приемной кампании 2024 года доложил врио руководителя областного департамента науки Марк Шлеенков. Он сообщил, что в этом году в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Самарской области, приняты на обучение по программам высшего образования 17593 человека, что соответствует результатам прошлого года. На бюджетные места поступили 10076 молодых людей, это на 800 абитуриентов больше, чем в 2023 году. Нашими студентами стали, наряду с жителями Самарской области, 4093 жителя других регионов России.

Отдельно обсудили поступление участников специальной военной операции. В этом году в рамках отдельной квоты приема приняты на обучение 216 участников СВО и их детей (в 2023 году эта цифра была меньше - 167 человек).

Марк Шлеенков отметил, что одновременно с увеличением количества бюджетных мест университеты фиксируют и рост среднего балла ЕГЭ: "Необходимо отметить значимую динамику среднего балла по профильной математике (в Самарской области она на три балла выше по сравнению с динамикой по стране), а также высокий результат ЕГЭ по обществознанию - на девять баллов выше по сравнению со средним баллом по России".

На оперативном совещании были названы и проблемы, требующие внимания. Среди них - отток выпускников самарских школ в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города, невыполнение плана приема по инженерно-техническим направлениям.

Руководители профильных ведомств озвучили предложения, направленные на изменение ситуации. Так, повышать интерес к инженерным специальностям собираются в том числе с помощью выездных профориентационных мероприятий для школьников с 8 по 11 классы. При формировании целевого набора, по мнению врио министра труда, занятости и миграционной политики Ирины Никишиной, важно учитывать прогноз кадровой потребности работодателей, а также продолжить начатую работу по обучению кадровиков предприятий и организаций механизму подачи заявок на целевое обучение через портал "Работа России". Врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян сообщил, что уже до начала февраля 2025 года будет проведена большая работа по профориентации. Марк Шлеенков предложил рассмотреть новую меру поддержки - единовременную выплату абитуриентам, набравшим высокие баллы по нескольким предметам ЕГЭ, поступившим в вузы Самарской области и окончившим их.

Михаил Смирнов поручил доработать эти инициативы и представить свод предложений губернатору в срок до 15 октября. "Отдельно нужно будет разобраться с квотами на целевое обучение, может быть, рассмотреть их увеличение. Это необходимо делать совместно с работодателями. Область готова поддерживать данное направление, но важно нашу работу синхронизировать с теми предприятиями, куда потенциально придут будущие выпускники вузов", - считает председатель облправительства.

Традиционно на совещании были рассмотрены вопросы, связанные с обращениями граждан. За неделю на платформе обратной связи и через систему "Инцидент Менеджмент" поступило 8211 обращений, из них в соцсетях - 5070. В ТОП вошли вопросы по нарушению графика движения общественного транспорта, ремонту дорог и вывозу мусора, а также проблемы, связанные с выбросами вредных веществ в атмосферу, повреждениями на сетях тепло-, водоснабжения и канализации.

Михаил Смирнов, обращаясь к коллегам, рекомендовал на основании свода замечаний, подготавливаемого центром управления регионом, делать выводы о построении работы: "Если есть системные обращения граждан, то мы должны, что называется, реагировать на опережение и решать эти проблемы".

Среди конкретных проблем, которые обсудили на оперативном совещании, - колейность на Московском шоссе в Самаре. Было озвучено, что с подрядной организацией, осуществлявшей здесь работы, идет судебное разбирательство. Врио министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин доложил, что контракт на ремонт проезжей части выставят на торги, необходимые документы уже готовы. Судом будет рассмотрен вопрос о компенсации ответчиком понесенных по ремонту затрат.

В ходе совещания Михаил Смирнов поручил главам муниципальных образований внимательнее прорабатывать вопросы, связанные с началом отопительного сезона, особенно в отношении социальных объектов, подходить индивидуально к просьбам жителей.

Что касается обращений граждан, связанных с состоянием дорог, председатель регионального правительства подчеркнул, что средства на обеспечение благоустройства есть: "Ресурсы губернатором выделены. Повторю, необходимо эту работу вести на опережение, выявлять болевые точки, запрашивать необходимые средства, контрактовать соответствующие работы и выполнять их, пока погода еще позволяет. Просьба к главам муниципалитетов: составьте лист пожеланий граждан и давайте его отработаем".