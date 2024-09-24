Аудитория приложения СберKids за год выросла вдвое

Аудитория детского мобильного приложения СберKids достигла 2 млн человек. А недавно продукты Сбера для детей получили и высокую оценку экспертного сообщества: приложение СберКids и детская Сберкарта признаны лучшими на рынке по итогам исследования Frank RG "Детский банкинг в России 2024".

Финансовые продукты были специально разработаны Сбером для клиентов банка 6–13 лет с учетом их потребностей и интересов. Это не детские сервисы внутри взрослых приложений, а самостоятельные продукты, которые оформляются на детей, а их функционал рассчитан на определенный возраст.

Детские СберКарты отличает стильный дизайн — его можно выбрать вместе с ребенком. К новому учебному году галерея дизайнов пополнилась лимитированной коллекцией, разработанной с одним из популярнейших детских блогеров Владом А4, а теперь родители могут заказать и стикер в такой же стилистике. Стикеры пользуются большой популярностью у детей и родителей: их можно прикрепить на телефон и платить в одно касание — все как у взрослых. Если карту можно забыть дома, то любимый гаджет у ребенка всегда с собой.

В среднем юные клиенты Сбера тратят 3,2 тыс. рублей в месяц и 1 тыс. рублей снимают наличными. Больше всего расходов — в супермаркетах, на маркетплейсах и в кафе.

Те, кто с юных лет выбирает сберегательную модель поведения, могут открыть свою копилку в приложении СберКids. Ребенок может добавить фото и описание желанной покупки, указать необходимую сумму и регулярно отслеживать прогресс. Когда деньги будут собраны, в приложении появится сообщение: "Ура! Ты накопил на мечту". Кстати, копить в приложении быстрее, ведь ежемесячно банк начисляет проценты на хранящиеся на счете деньги — до 11% годовых.

А если родители купили ребенку сим-карту с тарифом СберКids от СберМобайла, то интернет-трафик при пользовании детским приложением расходоваться не будет, а дети всегда будут на связи с родителями даже при нулевом балансе.

"Перед началом учебного года Сбер кардинально обновил детское приложение — это первый масштабный редизайн с момента его запуска. Новую версию могут установить пользовали и с андроидами, и с айфонами. Мы учли потребности юных клиентов и изменили интерфейс, добавили возможность менять темы и аватары, структурировали разделы. Все это сделано для того, чтобы детям было интереснее пользоваться приложением, удобнее управлять деньгами на своей карте, проще обучаться финансовой грамотности", — отметил начальник Управления СберКids Сбербанка Кирилл Бессонов.