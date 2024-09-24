Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 млрд рублей

Общая выгода подписчиков СберПрайм от использования сервисов Сбера и партнеров банка с момента запуска подписки превысила 130 млрд рублей.

Подписка СберПрайм стартовала ровно четыре года назад — 24 сентября 2020 года. Сегодня ее используют более 15 млн человек. Чаще всего подписку подключают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области.

При оформлении СберПрайм россияне получают не только повышенный кешбэк бонусами Спасибо при покупках у партнёров ("Мегамаркет", "Купер", "Самокат") и бесплатный доступ к сервисам развлечений (онлайн-кинотеатр Okko, HiFi-стриминг Звук), но и улучшенные условия по финансовым продуктам Сбера. Например, подписчикам предоставляется бесплатная в обслуживании СберКарта и уведомления по ней, переводы без комиссии, дополнительные проценты к ставке по СберВкладу и Накопительному счёту, а также повышенный кешбэк бонусами Спасибо по кредиту.

В день рождения СберПрайм подписчики получат: повышенный кешбэк бонусами Спасибо на "Мегамаркете", в "Купере" и "Самокате", дополнительную выгоду при подключении подписки "Прайм + Премиум" в онлайн-кинотеатре Okko, скидку на умные колонки SberBoom и SberBoom Mini, а также праздничную музыкальную подборку от HiFi-стриминга Звук. Воспользоваться такими предложениями можно с 24 по 30 сентября включительно.

По оценкам Сбера, рынок подписок в России в ближайшие годы продолжит расти, и драйверами этого роста станут персонализация и мультисервисность. По итогам 2023 года на одного активного пользователя в среднем приходилось 1,5 подписки, но уже к концу 2024 года будет 1,7. Клиенты предпочитают иметь сразу несколько подписок, чтобы закрывать весь спектр своих потребностей. И мультисервисные подписки, к которым относится и СберПрайм, идеально для этого подходят.