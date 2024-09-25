НОВИКОМ выдал гарантию на создание высокотехнологичного производства в Омске

Дочерний банк Ростеха выдал гарантию омскому предприятию АО "НТК "Криогенная техника". Благодаря этому организация привлекла льготный займ Фонда развития промышленности и успешно реализовала первое в России серийное производство уникальной продукции — вакуумных криогенных насосов.
Инвестиции в проект составили 140 млн рублей, из которых половина — это льготный заем, предоставленный ФРП по программе "Проекты развития". Гарантию для его получения компании выдал банк НОВИКОМ.
Предприятие является единственным в России производителем вакуумных криогенных насосов, но занимает незначительную часть отечественного рынка, всего 5%. Остальные 95% приходились на импорт из стран Запада, Японии и Южной Кореи.
К 2026 г. "Криогенная техника" планирует каждый год производить до 100 вакуумных криогенных насосов и нарастить свою долю на рынке до 50%. Продукцию будут изготавливать из отечественных компонентов.
"Благодаря льготному займу Фонда развития промышленности и гарантии НОВИКОМа нам удалось в короткие сроки разработать и запустить важную для импортонезависимости российского рынка продукцию в серию, заменив иностранные аналоги, поставки которых временно прекратились или затруднены", — пояснил заместитель генерального директора компании Антон Громов.
Вакуумный криогенный насос — один из видов современных насосов, предназначенный для получения сверхвысокого вакуума. Он используется в составе ускорителей частиц (коллайдеров) и термоядерных реакторов для атомной энергетики, при изготовлении печатных плат для чипов и процессоров, при выпуске сварочных аппаратов и специальных печей термообработки для металлургии чистых металлов, при производстве оптико-электронных устройств и вакуумных приборов, а также в имитационных камерах космического пространства при аэрокосмических исследованиях.
Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.