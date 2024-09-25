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НОВИКОМ выдал гарантию на создание высокотехнологичного производства в Омске

ОМСК. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Ростеха выдал гарантию омскому предприятию АО "НТК "Криогенная техника". Благодаря этому организация привлекла льготный займ Фонда развития промышленности и успешно реализовала первое в России серийное производство уникальной продукции — вакуумных криогенных насосов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Инвестиции в проект составили 140 млн рублей, из которых половина — это льготный заем, предоставленный ФРП по программе "Проекты развития". Гарантию для его получения компании выдал банк НОВИКОМ.

Предприятие является единственным в России производителем вакуумных криогенных насосов, но занимает незначительную часть отечественного рынка, всего 5%. Остальные 95% приходились на импорт из стран Запада, Японии и Южной Кореи.

К 2026 г. "Криогенная техника" планирует каждый год производить до 100 вакуумных криогенных насосов и нарастить свою долю на рынке до 50%. Продукцию будут изготавливать из отечественных компонентов.

"Благодаря льготному займу Фонда развития промышленности и гарантии НОВИКОМа нам удалось в короткие сроки разработать и запустить важную для импортонезависимости российского рынка продукцию в серию, заменив иностранные аналоги, поставки которых временно прекратились или затруднены", — пояснил заместитель генерального директора компании Антон Громов.

Вакуумный криогенный насос — один из видов современных насосов, предназначенный для получения сверхвысокого вакуума. Он используется в составе ускорителей частиц (коллайдеров) и термоядерных реакторов для атомной энергетики, при изготовлении печатных плат для чипов и процессоров, при выпуске сварочных аппаратов и специальных печей термообработки для металлургии чистых металлов, при производстве оптико-электронных устройств и вакуумных приборов, а также в имитационных камерах космического пространства при аэрокосмических исследованиях.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА "АА|ru|", АКРА "АА- (RU)", "НКР" АА-.ru и "Эксперт РА" "ruАА-". Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

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