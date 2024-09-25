Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Кандидатура Валентины Матвиенко единогласно поддержана в ходе тайного голосования во время 575-го пленарного заседания Совфеда.

"13 лет назад Вы стали первой в истории России женщиной, занимающей пост председателя верхней палаты парламента. За прошедшие годы под Вашим руководством Совет Федерации стал авторитетным органом власти, ведущим деятельность по реализации стратегических целей развития страны.

Вас знают как мудрого политика и государственного деятеля, человека огромной работоспособности. Вы своей ежедневной работой вносите большой вклад в развитие парламентаризма, укрепление государственности в стране.

Примите искренние пожелания новых успехов и достижений на благо России. Крепкого здоровья и счастья, сил и энергии, мира и добра", - сказано в поздравительной телеграмме.