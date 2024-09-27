60 человек эвакуировали из колледжа в Тольятти из-за короткого замыкания

В пятницу, 27 сентября, в 9:49, пожарным поступил вызов на ул. Ленина, 37 в Тольятти (главный корпус тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На вызов направили 11 человек и четыре единицы спецтехники. Как оказалось, в здании произошло короткое замыкание электросчетчика. Возгорания не было.
До приезда пожарных из здания эвакуировали 60 человек. Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !