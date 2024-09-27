60 человек эвакуировали из колледжа в Тольятти из-за короткого замыкания

В пятницу, 27 сентября, в 9:49, пожарным поступил вызов на ул. Ленина, 37 в Тольятти (главный корпус тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На вызов направили 11 человек и четыре единицы спецтехники. Как оказалось, в здании произошло короткое замыкание электросчетчика. Возгорания не было.

До приезда пожарных из здания эвакуировали 60 человек. Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.