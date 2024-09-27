Самарскую фирму обязали проверить условия труда сотрудников из-за коллективного обращения

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел иск прокуратуры, поданный после коллективного обращения работников ООО "Транс Авто". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Надзорное ведомство выяснило, что в организации не проводили специальную оценку условий труда. А это является грубым нарушением трудовых прав работников организаций и создает угрозу производственного травматизма.
Прокуратура внесла директору ООО "Транс Авто" представление об устранении нарушений, но ничего не изменилось. После этого надзорное ведомство через суд потребовало провести специальную оценку условий труда 13 рабочих мест.
Суд в итоге поддержал прокуратуру.
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Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!