Самарскую фирму обязали проверить условия труда сотрудников из-за коллективного обращения

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел иск прокуратуры, поданный после коллективного обращения работников ООО "Транс Авто". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство выяснило, что в организации не проводили специальную оценку условий труда. А это является грубым нарушением трудовых прав работников организаций и создает угрозу производственного травматизма.

Прокуратура внесла директору ООО "Транс Авто" представление об устранении нарушений, но ничего не изменилось. После этого надзорное ведомство через суд потребовало провести специальную оценку условий труда 13 рабочих мест.

Суд в итоге поддержал прокуратуру.