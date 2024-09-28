Трое человек спасены на пожаре на ул. Физкультурной в Самаре

В пятницу, 27 сентября, в 19:29 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о возгорании в доме 127 на ул. Физкультурной, об этом сообщили в пресс-службе Управления.
На месте происшествия горели домашние вещи на площади 5 кв. м, на борьбу с огнем были направлены 16 человек.
Пожар удалось ликвидировать в 19:50.
В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении огнеборцами были спасены три человека. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !