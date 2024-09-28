Трое человек спасены на пожаре на ул. Физкультурной в Самаре

В пятницу, 27 сентября, в 19:29 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о возгорании в доме 127 на ул. Физкультурной, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 5 кв. м, на борьбу с огнем были направлены 16 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 19:50.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении огнеборцами были спасены три человека. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.