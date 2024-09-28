Мужчина пострадал при пожаре в Шигонском районе

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В пятницу, 27 сентября, в 18:49 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Полевой в с. Кушниково Шигонского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.