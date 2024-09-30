В ПФО откроются новые Международные клубы дружбы

В Оренбурге прошла торжественная церемония закрытия Международного молодежного форума "Евразия Global" платформы "Росмолодежь.События". Участниками форума стали 500 лидеров общественных организаций, блогеров и журналистов, молодых предпринимателей и ученых, участников международных культурных и образовательных программ из 116 стран мира.

Ребят поприветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев: "От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова и от себя лично поздравляю всех собравшихся с успешным завершением девятого Международного молодежного форума "Евразия Global"! Форум уже много лет является одной из ведущих площадок для расширения взаимодействия и обмена опытом между российской и иностранной молодежью".

Олег Машковцев отметил, что основной тематикой обсуждений на форуме стали вопросы создания международных клубов дружбы, работа которых должна объединить молодежь, более глубоко познакомить с культурой и национальными традициями. По его мнению, в этой связи возрастает актуальность развития института общественной дипломатии и сближения молодежи дружественных стран: "Важно, что участники Форума смогли повысить свои знания в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества".

В ПФО уже работает 8 Международных клубов дружбы: в Марий Эл, Башкортостане, Чувашии, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Кировской и Оренбургской областях. В ближайшее время откроется еще 6: в Мордовии, Удмуртии, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областях.

Напомним, международные клубы дружбы стали продолжением программы "Культурное шефство" ВФМ-2024, организатором которого выступила Росмолодежь. По поручению Президента России Владимира Путина в целях сохранения постфестивального наследия и дальнейшего развития международных связей между российскими и иностранными представителями проект "Международные клубы дружбы" будет реализован в 89 регионах России.

На мероприятии стали известны имена победителей грантового конкурса "Росмолодежь.Гранты". Шесть участников получили поддержку на общую сумму 3 570 000 рублей. В числе победителей представители Оренбургской, Пензенской, Тюменской, Амурской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Темы проектов-победителей разносторонние: поддержка участников СВО и их семей, выявление и сопровождение талантливых школьников в области архитектуры, поддержание психоэмоционального здоровья учителей и учеников, повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне, развитие туризма, развитие международного сотрудничества.