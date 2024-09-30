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Молодежная политика Общество

В ПФО откроются новые Международные клубы дружбы

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Оренбурге прошла торжественная церемония закрытия Международного молодежного форума "Евразия Global" платформы "Росмолодежь.События". Участниками форума стали 500 лидеров общественных организаций, блогеров и журналистов, молодых предпринимателей и ученых, участников международных культурных и образовательных программ из 116 стран мира.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Ребят поприветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев: "От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова и от себя лично поздравляю всех собравшихся с успешным завершением девятого Международного молодежного форума "Евразия Global"! Форум уже много лет является одной из ведущих площадок для расширения взаимодействия и обмена опытом между российской и иностранной молодежью".

Олег Машковцев отметил, что основной тематикой обсуждений на форуме стали вопросы создания международных клубов дружбы, работа которых должна объединить молодежь, более глубоко познакомить с культурой и национальными традициями. По его мнению, в этой связи возрастает актуальность развития института общественной дипломатии и сближения молодежи дружественных стран: "Важно, что участники Форума смогли повысить свои знания в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества".

В ПФО уже работает 8 Международных клубов дружбы: в Марий Эл, Башкортостане, Чувашии, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Кировской и Оренбургской областях. В ближайшее время откроется еще 6: в Мордовии, Удмуртии, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областях.
Напомним, международные клубы дружбы стали продолжением программы "Культурное шефство" ВФМ-2024, организатором которого выступила Росмолодежь. По поручению Президента России Владимира Путина в целях сохранения постфестивального наследия и дальнейшего развития международных связей между российскими и иностранными представителями проект "Международные клубы дружбы" будет реализован в 89 регионах России.

На мероприятии стали известны имена победителей грантового конкурса "Росмолодежь.Гранты". Шесть участников получили поддержку на общую сумму 3 570 000 рублей. В числе победителей представители Оренбургской, Пензенской, Тюменской, Амурской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Темы проектов-победителей разносторонние: поддержка участников СВО и их семей, выявление и сопровождение талантливых школьников в области архитектуры, поддержание психоэмоционального здоровья учителей и учеников, повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне, развитие туризма, развитие международного сотрудничества.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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